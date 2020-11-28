شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا.. 176 ألف إصابة في أمريكا وإيطاليا 686 واليونان 121 والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 176,572 إصابة مؤكدة و 1,283 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 12,999,664 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 263,956 حالة وفاة.

فيما سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية، 686 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) ليبلغ بذلك إجمالي الوفيات 54363 حالة وفاة.

وذكرت وزارة الصحة الإيطالية في بيانها اليوم أنها سجلت 26323 إصابة جديدة بالفيروس, ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 1538217 إصابةً.

وسجلت اليونان خلال الساعات الـ24 الماضية 121 حالة وفاة و 1747 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وذكرت منظمة الصحة العامة الوطنية في بيان اليوم, أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 2223 حالة وفاة و103034 إصابةً.