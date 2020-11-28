شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا عالميا تتخطى 8ر61 مليون والوفيات 45ر1 مليون والان نبدء بالتفاصيل

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى مختلف أنحاء العالم 61775857 حتى اليوم السبت، وذلك وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء. وأدى مرض كوفيد - 19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى وفاة 1445370 شخصا فى مختلف أرجاء العالم.

كانت هذه تفاصيل خبر إصابات كورونا عالميا تتخطى 8ر61 مليون والوفيات 45ر1 مليون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.