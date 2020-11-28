شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في لبنان إلى 125637 والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) في لبنان إلى 125637 إصابة بعد تسجيل 1696 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى .991

وأعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا" اليوم السبت، أنه تم تسجيل 1696 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، بينها 1690 من بين المقيمين و 6 من بين الوافدين ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 125637 منذ 21 شباط/ فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 991 منذ 21 شباط/ فبراير الماضي.

ويجري حالياً تنفيذ قرار مجلس الوزراء اللبناني الذي يقضى بالإقفال التام للبلاد لمدة أسبوعين ابتداءً من الرابع عشر من تشرين ثان/نوفمبر الحالي، وذلك بناءً على توصية من المجلس الأعلى للدفاع، وبعد تخطّي أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا الخطّ الأحمر، ووصول القدرة الاستيعابية للقطاع الاستشفائي إلى خطها الأحمر أيضاً.