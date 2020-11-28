فرنسا.. قوات الأمن تستخدم الغاز المسيل للدموع في احتجاج ضد عنف الشرطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أطلقت شرطة العاصمة الفرنسية باريس الغاز المسيل للدموع على مسيرة احتجاجية ضد عنف الشرطة اليوم السبت بعدما أطلق محتجون ملثمون ألعابا نارية تجاهها ونصبوا الحواجز ورشقوا الحجارة.

وتظاهر آلاف الأشخاص في جميع أنحاء فرنسا احتجاجا على عنف الشرطة وطالبوا بحرية الصحافة بعد أن ضربت الشرطة منتجا موسيقيا من أصول إفريقية ما أثار الغضب بشأن مشروع قانون يُنظر إليه على أنه يحد من حق الصحفيين في الإبلاغ عن وحشية الشرطة.

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