شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حكام الإمارات يهنئون رئيس ألبانيا بذكرى استقلال بلاده والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات برقية تهنئة إلى فخامة أيلير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس أيلير ميتا. وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا.

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