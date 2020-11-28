تعرف على طقس الامارات غدا الاحد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

يتوقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا مغبرا غائما جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة على البحر وبعض المناطق الساحلية والشرقية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا.



و الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 كم/ س، تصل إلى 40 كم/س أحياناً.. و الخليج العربي يكون متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 12:09 والمد الثاني عند 01:30 والجزر الأول عند الساعة 19:06 والجزر الثاني عند الساعة 06:13

و بحر عمان يكون خفيفا إلى متوسط الموج و يحدث المد الأول عند 22:01 الثاني عند الساعة 08:40 والجزر الأول عند الساعة 15:04 والجزر الثاني عند الساعة 03:35.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:.

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 29 18 65 30

دبــي 28 21 70 20

الشارقة 29 19 70 20

عجمان 29 21 75 25

أم القيوين 29 18 70 20

رأس الخيمة 28 19 75 30

الفجيرة 28 20 70 20

العين 28 18 70 35

ليوا 29 18 75 30

الرويس 29 18 75 25

السلع 29 18 80 35

دلما 29 22 75 40

طنب الكبرى 28 24 75 35

طنب الصغرى 28 24 75 35

أبو موسى 28 24 75 35