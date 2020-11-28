السعودية تفي بوعدها وتسلم أفريقيا أمانة التعاون الإسلامي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رحبت السعودية بتزكية حسين إبراهيم طه بالتوافق أمينا عاما لمنظمة التعاون الإسلامي.

وقال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان «ترحب المملكة بتزكية طه الذي توافقت عليه المجموعة الأفريقية، الذي يأتي وفاء من المملكة بما التزمت به سابقا تجاه المجموعة، وعملا بما نص عليه ميثاق المنظمة فيما يتعلق باختيار الأمين العام وفق مبادئ التوزيع الجغرافي العادل والتداول وتكافؤ الفرص بين الدول الأعضاء، وستقدم المملكة كل الدعم للأمين العام الجديد، انطلاقا من دورها الفاعل في خدمة قضايا الأمة الإسلامية حول العالم».

وأعرب عن التهنئة للأمين الجديد، متمنيا له كل التوفيق في أداء مهامه الجديدة عند توليه لها في نوفمبر 2021، كما قدم الشكر الأمين العام الدكتور يوسف العثيمين، نظير الجهود الكبيرة والمميزة التي قام بها خلال فترة توليه لهذا المنصب.

كيف حققت المملكة وعدها؟

وعد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله- بأن يكون الأمين العام القادم للمنظمة من المجموعة الأفريقية

جاء الوعد ليؤكد حرص السعودية على مشاركة أكبر من المجموعة لأشقائها من الدول الأعضاء في قضاياهم.

وجه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز بدعم المرشح الذي تختاره المجموعة الأفريقية

كانت المملكة أول المهنئين للمرشح، وأعلنت دعمها ومد يد العون والمساندة له