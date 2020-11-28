عباس يزور مصر والأردن

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وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ على تويتر «إن عباس سيلتقي اليوم ملك الأردن عبدالله الثاني، وغدا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للتباحث في آخر المستجدات السياسية الإقليمية والدولية».وفي وقت سابق أعلن سفير فلسطين في مصر دياب اللوح، في بيان صحفي، أن عباس سيصل العاصمة المصرية القاهرة للقاء السيسي.
وقال اللوح «إن زيارة عباس إلى مصر تأتي في إطار التنسيق المشترك بين القيادتين الفلسطينية والمصرية، بما يعمل على مواجهة التحديات والتطورات السياسية».
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