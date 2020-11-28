محكمة بنسلفانيا ترفض طعن ترمب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفضت محكمة استئناف اتحادية في ولاية بنسلفانيا الأمريكية طعنا قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في دعوى قضائية يزعم فيها حدوث تزوير ضخم لأصوات الناخبين، قائلة «إن مزاعم التزوير الصادرة عن حملته ليس لها أي أساس».

وكتب القاضي ستيفانوس بيباس «إن وصف الانتخابات بأنها غير عادلة لا يجعلها كذلك، إن الاتهامات تتطلب مزاعم محددة ثم أدلة، وليس لدينا هنا أي شيء من ذلك».

ووصف بيباس، الذي عينه ترمب في المحكمة عام 2017، الانتخابات الحرة والنزيهة بأنها شريان الحياة للديمقراطية في البلاد.

ولم ترضخ جينا إليس محامية فريق ترمب للقرار، وزعمت على تويتر أن «الجهاز القضائي الناشط في ولاية بنسلفانيا يواصل التستر على مزاعم التلاعب الجماعي».