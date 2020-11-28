شكرا لقرائتكم خبر عن طيران التحالف يجدد استهداف مواقع حوثية في اليمن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صنعاء ـــــ ”الخليج 365”: شن طيران التحالف الداعم للشرعية في اليمن، السبت، غارات جديدة على مواقع ميليشيات الحوثي في محافظة عمران شمال صنعاء، في حين لقي قيادي حوثي وعشرات آخرون من عناصر الميليشيات، مصرعهم في مواجهات مع الجيش الوطني بجبهة نهم، شرقي صنعاء.

واستهدف طيران التحالف مواقع عسكرية في الجبل الأسود بمديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، فيما تتكتم الميليشيات عن خسائرها.

إلى ذلك، أفاد إعلام الجيش الوطني أن قيادياً بارزاً وعشرات آخرين من عناصر ميليشيات الحوثي، لقوا مصرعهم، السبت، خلال مواجهات مع الجيش الوطني في جبهة نهم شرقي صنعاء.

وكان طيران التحالف شنّ الخميس، عشرات الغارات الجوية على مواقع عسكرية تسيطر عليها الميليشيات في صنعاء، هي الأولى منذ أشهر قليلة، حيث كانت تقتصر ضرباته الجوية خلال العام الأخير على مناطق المواجهات، خاصة في محافظتي مأرب والجوف.

كانت هذه تفاصيل خبر طيران التحالف يجدد استهداف مواقع حوثية في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.