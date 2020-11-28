شكرا لقرائتكم خبر عن «بلاك فرايدي».. 9 مليارات دولار مبيعات قياسية عبر الإنترنت والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تهافت الأمريكيون عبر الإنترنت على الاستفادة من عروض الشراء المغرية التي وفرها لهم يوم التنزيلات «بلاك فرايدي» (الجمعة السوداء)، فأنفقوا قسماً من الأموال التي ادخروها منذ الربيع بفعل استحالة السفر أو الخروج من منازلهم بسبب جائحة «كوفيد- 19».

وارتفع الإنفاق عبر الإنترنت يوم الجمعة السوداء هذا العام بنسبة 21.6% ليسجل رقمًا قياسيًا جديدًا، وفقًا لبيانات من أدوبي، حيث دفع الجائحة المزيد من الأشخاص للتسوق من الأريكة وتجنب المتاجر ومراكز التسوق المزدحمة.

وأنفق المستهلكون 9 مليارات دولار على الإنترنت في اليوم التالي لعيد الشكر، وفقًا للشركة التي تحلل معاملات مواقع الويب من 80 من أفضل 100 بائع تجزئة عبر الإنترنت في الولايات المتحدة.

وقالت أدوبي إن هذا يجعل الجمعة السوداء 2020 ثاني أكبر يوم إنفاق عبر الإنترنت في تاريخ الولايات المتحدة، بعد سايبر ماندي (إثنين الإنترنت) العام الماضي. من المتوقع أن يصبح سايبر مانداي هذا العام أكبر يوم مبيعات رقمية على الإطلاق، حيث الإنفاق المنتظر بين 10.8 مليار دولار و12.7 مليار دولار، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 15% إلى 35% عن العام السابق.

وبهذا الرقم المذهل، يتوقع أن يكون «بلاك فرايدي» هذه السنة حقق رقماً قياسياً جديداً؛ إذ يرجّح أن تكون نسبة الزيادة في الإنفاق عن العام الماضي، بلغت ما بين 20 و29%. ومع ذلك، فإن هذا الرقم يندرج ضمن النطاق المنخفض للتوقعات التي تم الإعلان عنها صباح الجمعة.

فالخوف من الإصابة بفيروس كورونا المستجد جعل عدداً كبيراً من الزبائن يلجأون إلى الإنترنت للاستفادة من التنزيلات.