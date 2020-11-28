شكرا لقرائتكم خبر عن تيجالي يزداد عصبية ومينديز غير مقنع في ليلة «السبع » والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

استطاع النصر أن يعود سريعاً إلى سكة الانتصارات ويستعيد وصافة دوري الخليج العربي التي فقدها بالخسارة الأولى أمام الشارقة المتصدر في الجولة السادسة؛ إذ إنه بالفوز على بني ياس بهدف الرائع المتألق ضياء سبع، تمكن من تقليص الفارق مع المتصدر إلى 3 نقاط فقط، وذلك بعد عرقلة الأخير بالتعادل أمام خورفكان في الجولة ذاتها.

وعلى الرغم من الفوز، فإن النصر عانى في اللقاء وهو ما جعل مدربه يخرج غاضباً في المؤتمر الصحفي، كما أن سيباستيان تيجالي مازال يتصرف بغرابة، وتزداد عصبيته في الملعب.

وغاب عن النصر المدافع محمود خميس، والحارس أحمد شامبية دون أن يكون هناك سبب واضح لهذا الغياب، حيث أكد المدرب النصراوي كرونوسلاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب اللقاء، أن هذا الأمر يعود إلى أسباب شخصية.

وكان الحاضر الغائب خلال اللقاء هو تيجالي الذي لم يظهر بالشكل المطلوب، وكاد أن يتسبب في مشكلة جديدة خلال اللقاء مع لاعبي بني ياس بعد الأزمة التي حدثت الأسبوع الماضي أمام الشارقة، مع اللاعب ويلتون سواريز.

وكان من اللافت أيضاً، محاولات لاعب النصر ريان مينديز المحدودة والخجولة للغاية، لكن الأبرز كان صياح وعصبية المدرب الكرواتي كرونوسلاف يوريتيتش الذي لم يهدأ له بال كعادته، طوال اللقاء، حتى تحقيق الفوز الصعب.

وأكد المدرب يوريتيتش أن مهاجم الفريق تيجالي أصبح عصبياً، ويؤدي داخل الملعب بنرفزة شديدة، مؤكداً أنه سيكون هناك قرار مناسب بشأن هذا الأمر.

أما «السماوي» فواصل نزيف النقاط ولم يتمكن من الفوز للجولة الرابعة توالياً، على الرغم من أفضليته وتماسكه في الشوط الأول من اللقاء، وكان البرازيلي بيدرو وسهيل النوبي الأخطر على مرمى إبراهيم يوسف، لكن لم يكن للكرة حظ في معانقة الشباك.

ورأى فواز عوانة لاعب بني ياس، ونادي النصر سابقاً، أن المباراة لم تكن سهلة، فقد كانت أمام فريق مرشح للمنافسة على لقب الدوري، وبالتالي كان الهدف أمامه هو الحصول على النقاط الثلاث.

وأضاف: «قدمنا أيضاً أداء جيداً ولم يقصر أي من اللاعبين، وهذا هو الأهم، وعلينا التعويض في الفترة المقبلة». وفي ما يتعلق بالخسائر المتكررة للفريق قال: «الخسارة التي تلقيناها أمام كلباء كنا نستحقها، حيث لم نقدم ما يشفع لنا، عكس لقاء النصر الذي عملنا فيه بشكل جيد، وحاولنا تقديم الأفضل، ولكن هذا حال كرة القدم».