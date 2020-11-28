إصابات "كورونا" في العالم تتجاوز الـ60 مليونًا وأكثر من مليون و430 ألف وفاة

إرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 60 مليونا و868 ألف شخص، وتم تسجيل مليون و430389 وفاة حتى الآن. وحسب منظمة الصحة العالمية، تم تسجيل زيادات قياسية للإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة. روسيا اليوم

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