الأردن يُسجل 3108 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، تسجيل 56 وفاة و3108 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2626 وفاة إلى جانب و210 آلاف و709 إصابات.



وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الأردنية /بترا/ أن الإصابات وزعت على؛ 1089 حالة في محافظة العاصمة، 755 حالة في محافظة إربد، منها 166 بالرمثا، 349 حالة في محافظة الكرك، 271 حالة في محافظة عجلون، 160 حالة في محافظة البلقاء، 108 حالات بمحافظة المفرق، 104 حالات في محافظة مأدبا، 86 حالة في محافظة الزرقاء، 61

حالة في محافظة العقبة، 61 حالة في محافظة جرش، 46 حالة في محافظة الطفيلة، 18 حالة في محافظة معان، منها 9 حالات في



وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً بلغ 65373 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى العلاج في المستشفيات المعتمدة 173 حالة، فيما غادرت 95 حالة المستشفيات بعد شفائها.



ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حالياً بلغ 1985 حالة، منهم 464 حالة على أسرّة العناية الحثيثة.



كما أشار إلى تسجيل 2373 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 142710 حالات.



وأضاف أن 17755 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 2505316 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 5ر17 بالمئة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.