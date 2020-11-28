الصحة العالمية: نحتاج للمزيد من المعلومات لتقييم فعالية لقاح أسترا زينيكا ضد كورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية أنها تحتاج إلى المزيد من المعلومات لتقييم فعالية اللقاح ضد فيروس كورونا الذي تطوره شركة "أسترا زينيكا" البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أوكسفورد.



وقالت مديرة إدارة التحصين واللقاحات والبيولوجيا في المنظمة العالمية، كاثرين أوبراين - في تصريحات صحفية، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /السبت/ - : "إن المنظمة التابعة

للأمم المتحدة تتطلع إلى الحصول على المزيد من المعطيات عن، وكسب فرصة لطرح أسئلة بشأنه".

من جانبها، أكدت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناثان، أن كافة المعلومات المتوفرة لدى المنظمة حتى الآن بشأن هذا اللقاح تأتي من البيان الصحفي المذكور، مشيرة إلى

ضرورة إجراء المزيد من الاختبارات، لاسيما بهدف التحقق من صحة الاستنتاجات الأخيرة، ومفادها أن مدى فعالية اللقاح بين المتطوعين الذين تلقوا جرعتين كاملتين منه وصل 62%، مقابل 90% بين المتطوعين الذين تلقوا نصف جرعة ثم جرعة كاملة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.