أكدت منظمة الصحة العالمية أنها تحتاج إلى المزيد من المعلومات لتقييم فعالية اللقاح ضد فيروس كورونا الذي تطوره شركة "أسترا زينيكا" البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أوكسفورد.
للأمم المتحدة تتطلع إلى الحصول على المزيد من المعطيات عن اللقاح، وكسب فرصة لطرح أسئلة بشأنه".
وقالت مديرة إدارة التحصين واللقاحات والبيولوجيا في المنظمة العالمية، كاثرين أوبراين - في تصريحات صحفية، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /السبت/ - : "إن المنظمة التابعة
من جانبها، أكدت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناثان، أن كافة المعلومات المتوفرة لدى المنظمة حتى الآن بشأن هذا اللقاح تأتي من البيان الصحفي المذكور، مشيرة إلى
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية: نحتاج للمزيد من المعلومات لتقييم فعالية لقاح أسترا زينيكا ضد كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.