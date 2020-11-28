ألمانيا تُسجل 21 ألفًا و695 إصابة جديدة بكورونا

أفادت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم السبت، بأنه تم تسجيل 21 ألفا و695 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى مليون و28 ألفا و89 حالة.



ونقلت صحيفة (بيلد) الألمانية عن المعهد أنه تم تسجيل 379 وفاة جديدة خلال الساعات الماضي ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن

إلى 15 ألفا و965 حالة.



وأشارت البيانات إلى أن حوالي 656 ألفا و400 حالة تماثلت للشفاء من المرض بينما هناك 290 ألفا و150 حالة نشطة في البلاد.

وقالت ميركل، في ختام اجتماع استمر أكثر من 7 ساعات مع حكام مقاطعات البلاد الـ16: "ما زلنا مضطرين لبذل جهود. عدد الإصابات اليومية ما

زال عند مستوى مرتفع للغاية".

وأضافت أنه بناء على ذلك فإن الإجراءات والقيود التي أقرت في اجتماع سابق عقد في نوفمبر الجاري سيتم تمديد العمل بها "حتى بداية شهر يناير، إلا إذا حدث لدينا انخفاض غير متوقع في معدل الإصابة، ولكن هذا الأمر مستبعد في الوقت الراهن".

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.