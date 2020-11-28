إصابة 7 في انفجار عبوتين ناسفتين بكابول

أكدت شرطة كابول أن سبعة أشخاص على الأقل أصيبوا في انفجارين منفصلين إثر عبوتين ناسفتين مغناطيسيتين في العاصمة الأفغانية (كابول) أمس. وقالت وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء إن الانفجار الأول وقع في 7:10 صباحا بمنطقة «خير خانا» في منطقة الشرطة الـ11 في كابول، ونجم عن عبوة ناسفة مغناطيسية. وأصيب 4 أشخاص جراء الانفجار، طبقا لما ذكرته شرطة كابول في بيان منفصل. وقد انفجرت عبوة ناسفة أخرى مزروعة في سيارة بعد الانفجار الأول بـ30 دقيقة في بلدة «أوميد-أي-سابز» بمنطقة الشرطة السادسة في كابول. وذكرت الشرطة فى بيان: «ثلاثة أشخاص أصيبوا في الانفجار». ولم تقدم شرطة كابول المزيد من التفاصيل بشأن الانفجارين، ولم تعلن أي جماعة، بما فيها طالبان، مسؤوليتها.



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