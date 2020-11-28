الجزائر تسجل 21 وفاة و1044 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم السبت، تسجيل 1044 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتراجع 14 حالة عن اليوم السابق، ليصل إجمالي الإصابات إلى 81 ألفا و212.

وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في اللقاء الصحفي اليومي، عن رصد 21 حالة وفاة بتراجع حالة واحدة عن حصيلة يوم أمس، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 2393.

وأشار فورار إلى أنه تم رصد 622 حالة تعاف جديدة، ليبلغ بذلك مجموع الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 52 ألفاً و628.



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