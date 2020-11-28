إثيوبيا تعلن السيطرة على عاصمة إقليم تجراي بالكامل

السبت 28 نوفمبر 2020

أعلن رئيس أركان الجيش الإثيوبي الجنرال برهانو جولا، السبت، سيطرة الجيش الإثيوبي على مدينة مقلي عاصمة إقليم التجري بالكامل.



وقال جولا، إن الجيش الإثيوبي يلاحق في الوقت الحالي قادة وقوات جبهة تحرير تجراي.

وأضاف :" الجيش سيطر على القيادة الشمالية بالكامل التي اعتدت عليها قوات الجبهة في مطلع الشهر الحالي".

وتابع أن الجيش قام بكل مسؤولية ودقة في تجنيب المدنين والأبرياء الخطر والمحافظة على الإرث التاريخي بالإقليم.

ومن جهته قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن قوات الجيش الإثيوبي تمكنت من دخول مدينة مقلي عاصمة إقليم تجراي بعد معارك خاضتها اليوم السبت.

وأوضح آبي أحمد، في بيان بثه التلفزيون الرسمي الإثيوبي، أن قوات الجيش الإثيوبي تمكنت من دخول مدينة مقلي بعد تعاون كبير من سكان المدينة.

وأضاف لقد أثبت شعب تجراي عملياً أنهم ليسوا مع المجموعة الإجرامية من جبهة تحرير تجراي.

وقال في جميع المناطق التي انتصرت فيها قوات الدفاع الإثيوبي بإقليم تجراي ، أظهر سكان الإقليم حبهم للبلاد واحترامهم للقوات المسلحة، كما بذلوا تعاون مثمر لدعم قوات الدفاع حتى دخول مدينة مقلي ما أدى هذا إلى تسريع انتصار الجيش وهزيمة جبهة تحرير تجراي.

وأعرب آبي احمد، عن امتنانه لشعب وسكان مدينة مقلي ومحيطها، مضيفاً أن قوات ومليشيات جبهة تحرير تجراي دمرت المرافق الصحية والمدارس والجسور والطرق والمكاتب وقال إنها اثبت انها عدوة شعب تجراي

ووعد آبي احمد ببذل كل الجهود لمساعدة سكان إقليم تجراي للعودة إلى الحياة الطبيعية السلمية من خلال إعادة بناء البنية التحتية التي دمرها الجبهة

وقال إن العملية العسكرية دخل مقلي لا تستهدف الأبرياء والمدنيين.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت إثيوبيا وصول 6 آلاف من قوات القيادة الشمالية كانوا محتجزين لدى جبهة تحرير تجراي إلى مدينة جوندر بإقليم أمهرة.

كما أصدرت السلطات الإثيوبية، مذكرة توقيف بحق 27 عسكريا بينهم جنرالات بالجيش، بتهمة "الخيانة".

وقالت الشرطة الفيدرالية الإثيوبية، في بيان لها، إن القرار تضمن أيضاً 7 مدنين نشطاء، وذلك بتهمة بث أخبار غير صحيحة لوسائل إعلام أجنبية.