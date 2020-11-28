شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية: 21 ألف لاجئ عادوا إلى ديارهم في ناجورنو كاراباخ والان نبدء بالتفاصيل
وجاء في بيان للوزارة أن 21083 لاجئا عادوا إلى منازلهم في الإقليم منذ 14 تشرين ثان/نوفمبر الحالي.
وأشارت الوزارة إلى أن نظام وقف إطلاق النار، الذي تم فرضه بموجب بيان زعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان في 10 تشرين ثان/نوفمبر، لا يزال ساريا على امتداد خط التماس بين الطرفين الأرميني والأذربيجاني في المنطقة.
كما أورد البيان أن العسكريين الروس يواصلون عملهم على تطهير الطرق العامة والمنازل والأراضي من الألغام والذخائر غير المنفجرة.
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