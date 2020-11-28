النيران الصديقة تمنح اتلتيكو فوزاً دراماتيكياً على فالنسيا

2020-11-28 | 18:14
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فاز فريق أتلتيكو مدريد بهدفٍ نظيف، على فالنسيا، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، على ملعب "ميستايا"، ضمن لقاءات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.
انتهى شوط المباراة الأول، بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث لم يتمكن هجوم الروخي بلانكوس، من هز شباك أصحاب الأرض، على مدار الـ45 دقيقة الأولى.
وفي الشوط الثاني من اللقاء، سجّل توني لاتو مدافع فالنسيا هدفًا بالخطأ في مرماه، بعد عرضية من البلجيكي، يانيك فيريرا كاراسكو.
هذا الانتصار رفع رصيد أتلتيكو مدريد للنقطة 23، ليصعد إلى وصافة الدوري الإسباني، بفارق الأهداف عن ريال سوسييداد المُتصدر، فيما توقف رصيد فالنسيا عند 12 نقطة بالمركز العاشر.
وفي الشوط الثاني من اللقاء، سجّل توني لاتو مدافع فالنسيا هدفًا بالخطأ في مرماه، بعد عرضية من البلجيكي، يانيك فيريرا كاراسكو.
هذا الانتصار رفع رصيد أتلتيكو مدريد للنقطة 23، ليصعد إلى وصافة الدوري الإسباني، بفارق الأهداف عن ريال سوسييداد المُتصدر، فيما توقف رصيد فالنسيا عند 12 نقطة بالمركز العاشر.
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