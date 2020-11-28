اندلاع نزاع عشائري شمالي البصرة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "نزاعاً عشائرياً مسلحاً اندلع قبل قليل في منطقة الشافي شمالي محافظة البصرة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية توجهت إلى المكان".

