مانشستر سيتي يكتسح بيرنلي بخماسية نظيفة

2020-11-28 | 17:52
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حقق مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا على نظيره بيرنلي، بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.
قبل نهاية الشوط الأول بـ4 دقائق، سجل بنيامين ميندي هدف مانشستر سيتي الثالث من تمريرة رائعة، للبلجيكي كيفين دي بروين، في الدقيقة 41.
في الشوط الثاني، سجل فيران توريس الهدف الرابع بعد عمل جماعي رائع، في الدقيقة 66، قبل أن يختتم محرز الخماسية بالهدف الثالثه له في الدقيقة 69.
بهذه النتيجة يعود سيتي إلى طريق الانتصارات، ويرفع رصيده إلى 15 نقطة من 9 مباريات، بينما بيرنلي يواصل المعاناة ويبقى في المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط.
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