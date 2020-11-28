احتجاجات العراق.. قتيل واشتباكات في عدة مدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحدى متظاهرون مناهضون للحكومة العراقية إجراءات الإغلاق للقيام بمظاهرات في عدة مدن عراقية تخللتها اشتباكات مع قوات الأمن.

وتصاعد التوتر في مدن عراقية عدة السبت غداة صدامات بين متظاهرين من نشطاء حركة الاحتجاج التي انطلقت قبل نحو عام، ومؤيدين لمقتدى الصدر.



وكان الصدر وجه دعوة إلى أنصاره إلى التظاهر الجمعة لاستعراض قوة تياره السياسية، استجاب لها عشرات الآلاف في بغداد ومدن أخرى.

وفي مدينة الناصرية جنوب العراق، اتهم نشطاء مناهضون للحكومة أنصار الصدر بإطلاق النار عليهم وإحراق خيامهم في مكان تجمعهم الرئيسي بساحة الحبوبي في وقت متأخر من الجمعة.

وتحدثت مصادر طبية عن مقتل سبعة أشخاص حتى صباح السبت، بينهم خمسة بطلقات نارية، وإصابة ما لا يقل عن ستين آخرين بجروح.





وتمثل الناصرية معقلا رئيسيا لحركة الاحتجاج ضد الحكومة التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، ويتهم المحتجون السلطات بالفساد والعجر والارتهان لإيران.

وساد التوتر كذلك مدينة العمارة مع اتخاذ تدابير أمنية مشددة، فيما جرت أعمال عنف بعد ظهر السبت في مدينة الكوت. وصرح مصدر من الشرطة طلب عدم ذكر اسمه، أن متظاهرا قتل وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خلال مناوشات مع قوات الأمن.

وكانت السلطات فرضت فجر السبت قيودا جديدة على الحركة في الكوت. واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة لإخلاء ساحة الاحتجاج في المدينة وإزالة الخيم منها.

وتزامنت أحداث العنف مع ذكرى مرور عام على إحدى أكثر الحوادث دموية منذ بداية حركة الاحتجاج في العراق.





وقتل أكثر من ثلاثين شخصا في أعمال عنف على علاقة بالاحتجاجات في جسر الزيتون بالناصرية في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وأثارت تلك الحادثة موجة غضب واسعة في العراق وساهمت في دفع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى تقديم استقالته.

ومدّ رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي يده للمتظاهرين، وهو يسعى لتحقيق أحد أهم مطالبهم عبر إقراره انتخابات برلمانية في حزيران/يونيو 2021.

وستجري الانتخابات وفق قانون جديد، وبدل التصويت على اللوائح سيتم التصويت على الأفراد وفي دوائر انتخابية أضيق، لكن يتوقع غالبية المراقبين تأجيل موعد الاقتراع بضعة أشهر على الأقل.

لكن المحتجين في الناصرية رددوا السبت شعارات تعبر عن غضبهم تجاه الكاظمي، ورغم فرض حظر تجول في المدينة مساء الجمعة، تجمع متظاهرون غاضبون في ساحة الحبوبي منذ صباح السبت، وارتفع عددهم خلال اليوم.