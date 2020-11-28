شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الفرنسية تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين ضدها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

أطلقت قوات الأمن الفرنسية القنابل المسيلة للدموع على متظاهرين يحتجون على عنف الشرطة في باريس، السبت، بعد أن رشق ملثمون رجال الشرطة بالحجارة والألعاب النارية، وأقاموا حواجز على الطرق.

وشارك آلاف الفرنسيين في أنحاء البلاد في مسيرات احتجاجاً على عنف الشرطة، وطالبوا بحرية الصحافة بعد أن اعتدت الشرطة بالضرب على رجل أسود، وهو منتج موسيقي، مما أذكى موجة غضب من مشروع قانون يُعتقد أنه يقيد حرية الصحفيين في الكشف عن وحشية الشرطة.

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