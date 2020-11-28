شكرا لقرائتكم خبر عن «مصدر» تؤسس شركة لتطوير مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» ومجموعة «ترايب انفراستركتشر» الشركة المتخصصة في استشارات وتطوير البنى التحتية اتفاقية لتأسيس شركة لتطوير مشاريع تحويل نفايات إلى طاقة على مستوى المرافق الخدمية في أستراليا تعزيزاً لتعاون الطرفين في هذا المجال.

وجاء الإعلان عن المشروع من قبل كل من كريستوفر باين وزير الدفاع الأسترالي السابق وعبدالله علي عتيق السبوسي سفير الدولة لدى أستراليا وبحضور كل من محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» وبيتر ماكرينر الرئيس التنفيذي لمجموعة «ترايب» وذلك خلال مراسم إطلاق مجلس الأعمال الأسترالي الإماراتي التي أقيمت في سيدني بأستراليا.

وتهدف الشركة الجديدة إلى تطوير مشاريع لإنتاج الطاقة من النفايات في أرجاء أستراليا إضافة إلى تقديم ما يلزم من دعم لتنفيذ هذه المشاريع وإدارتها.

وقال كريستوفر باين: «يحسب لمجموعة ترايب وشركة مصدر كونهما من أولى الشركات التي أبرمت عقوداً تجارية مشتركة للانخراط في السوق الأسترالية وذلك ضمن إطار مجلس الأعمال الأسترالي الإماراتي وذلك تجسيداً للعلاقة المميزة والوطيدة التي تجمع الدولتين».

وأكد أن هذه الاتفاقية لتأسيس شركة مشتركة لتحويل النفايات إلى طاقة ما هي إلا بداية للعلاقة بين «ترايب» و«مصدر» لتطوير المزيد من المشاريع في جميع أنحاء أستراليا.

وأشار عبد الله علي عتيق السبوسي إلى أهمية هذا المشروع الذي يعكس متانة العلاقات بين الإمارات وأستراليا.. مؤكداً أن مجلس الأعمال الأسترالي الإماراتي سيساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.

وشدد محمد جميل الرمحي على أهمية هذه الخطوة لما ينطوي عليه قطاع إنتاج الطاقة من النفايات في أستراليا على فرص مهمة على المدى الطويل، مؤكداً أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار مساعي «مصدر» لتوسيع محفظة مشاريعها في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم، فضلاً عن كونها ستساهم في دعم تحقيق أهداف أستراليا بشأن خفض البصمة الكربونية .

وأضاف: «نحن سعداء بتعزيز الشراكة التي تجمعنا مع «ترايب» ونتطلع إلى تسخير خبراتنا المحلية والدولية للمساهمة في تطوير قطاع تحويل النفايات إلى طاقة في السوق الأسترالية ».

وأعرب بيتر ماكرينر الرئيس التنفيذي لمجموعة «ترايب» عن سعادته بالإعلان عن هذه الاتفاقية طويلة الأجل مع «مصدر». (وام)