شكرا لقرائتكم خبر عن «إكسبو الذيد» يمدد فعاليات «التخييم والمغامرات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

في ظل الإقبال الواسع من الزوار، وبناء على طلب العارضين، أعلن مركز إكسبو الذيد، عن تمديد فترة معرض «التخييم والمغامرات 2020» لمدة يومين إضافيين، لتستمر فعالياته حتى 30 الجاري، متيحاً الفرصة لأكبر عدد من الجماهير لزيارة هذا الحدث الأول من نوعه على مستوى المنطقة، لاقتناء مختلف مستلزمات التخييم وإكسسواراتها ومنتجات الرحلات البرية والبحرية، التي قدمتها نحو 30 شركة و60 علامة تجارية.

وشهد معرض «التخييم والمغامرات» الذي ينظمه مركز إكسبو الذيد بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبإشراف من مركز إكسبو الشارقة، خلال الأيام الأولى لافتتاحه، إقبالاً كبيراً من الزوار، ونسبة مبيعات عالية، فاقت التوقعات، ولا سيما في ظل عرض أكثر من 10 آلاف منتج، من أفضل وأحدث مستلزمات الرحلات السياحية والتخييم، ومعدات الصيد البري والبحري، ومنتجات الرياضات الصحراوية، إلى جانب إتاحة أقوى العروض للزور وبأسعار تنافسية.

حقق أهدافه

وأشار سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إلى أن قرار تمديد المعرض والذي جاء تلبية لطلب العارضين، وبناء على الإقبال الواسع من الزوار، يؤكد النجاح الذي يحققه هذا الحدث، سواء على صعيد تحفيز حركة المبيعات والتجارة للشركات العاملة في مجال التخييم والرحلات، وضمان بيئة داعمة لأصحاب المشاريع الذين يعملون في هذا التخصص، للترويج لمنتجاتهم وفتح فرص جديدة للتسويق أمامهم، أو على صعيد توفير فرصة مثالية لرواد البر والتخييم للتعرف إلى السلع الجديدة واقتناء أحدث معدات ولوازم التخييم والبر وإكسسواراتها، ولا سيما أن المعرض يتزامن مع اعتدال الطقس وبداية موسم التخييم، وفي ظل اقتراب العطلات الرسمية، وبالتالي فإن التمديد سيمنح الزوار فرصة إضافية لتلبية كافة احتياجاتهم من مستلزمات التخييم والرحلات.

فرصة مهمة

وأكد عدد من الشركات العارضة أن تمديد فترة المعرض يمثل فرصة للترويج للمزيد من منتجاتهم وتحقيق أفضل المبيعات، مشيدين بالاحترافية في تنظيم المعرض، وبالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي اتخذها المركز، متوجهين بالشكر لمركز إكسبو الشارقة و«غرفة الشارقة» على إتاحة الفرصة لهم لمواصلة مشاركتهم في هذا الحدث المتميز، وتقديم مجموعة متنوعة ومتطورة من تجهيزات التخييم ومستلزمات رحلات السفاري ومعدات الصيد البري والبحري للزوار.

وشهد المعرض منذ انطلاقته في 24 نوفمبر الجاري، تقديم العديد من الأنشطة الترفيهية التي حاكت مغامرات رحلات التخييم مثل ممارسة رياضة التسلق والتزلج على الرمال وركوب الدراجات، وعروض مباشرة للسيارات ودراجات الدفع الرباعي ومفاجآت موجهة للشباب والعائلات، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة التراثية المتمثلة بإقامة جلسات للحناء وعروض لمنتجات تراثية في الخيام وبيوت الشعر من مختلف أنواع المفروشات.