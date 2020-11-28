محافظ مطروح: ضخ المياه لري 350 فدانًا في منطقة "بني بير" -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد البدري:

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، بدء ضخ المياه من بئر منطقة بنى بير بواحة سيوة على عمق نحو ١٠٠٠م لري الزراعات على مساحة ٣٥٠ فدانا واستصلاح مزيد من الأراضي ضمن خطة زيادة الرقعة الزراعية.

وقال العميد عصام عبد الغني رئيس مركز ومدينة سيوة إن أعمال تفجير البئر العميق لري الزراعات بمنطقة بنى بير بواحة سيوة، يأتي ضمن اهتمام المحافظة وحفر عدد من الآبار لخدمة أهالي سيوة، إذ يجري العمل في الوقت الراهن في حفر البئر العميق لري الزراعات بمنطقة الطبو، وآخر لتوفير مياه الشرب بمنطقة الأمهات ضمن خطة الدولة لتوفير مياه الري للمناطق القابلة للاستصلاح الزراعي.

وقال المهندس سمير غنيم وكيل وزارة الرى بمحافظة مطروح إن الپئر بعمق ٩٠٥ أمتار، وبتصرف ٢٥٠م٣ في الساعة ومن المستهدف أن يخدم مساحة تقدر بحوالي ٣٥٠ فدانًا .

حضر الاحتفالية ممثلي شيوخ القبائل، وأعضاء اللجنة الدائمة لمياه الرى، واللواء هانى يوسف رئيس مجلس مدينة النجيلة.

