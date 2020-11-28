مركز الملك سلمان للإغاثة : توزيع مساعدات إنسانية في شمال لبنان واليمن

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم المساعدات وتوزيع أرغفة الخبز على العائلات المتعففة في شمال لبنان، حيث جرى أمس توزيع 6,000 ربطة خبز استفاد منها 15,000 فرد من العائلات اللبنانية والفلسطينية والسورية المتعففة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع مخبز

الأمل الخيري في محافظة عكار شمال لبنان.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية، (واس) اليوم السبت، أن المركز قام أيضا وعلى نفس صعيد المساعدات الإنسانية التي يقدمها المركز، بتوزيع 64 طنًا و200 كيلو جرام من

السلال الغذائية للأسر الأشد حاجة في مديرية السوم بمحافظة حضرموت باليمن، استفاد منها 3,600 فرد.



وتأتي هذه الأعمال الإنسانية في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز لتقديم مختلف أشكال العون للشعوب المحتاجة والمتضررة في دول العالم كافة.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.