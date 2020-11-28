نواب بالبرلمان التونسي يُؤكدون أهمية الحوار للخروج بالبلاد من الأزمة الحالية

أكد عدد من نواب البرلمان التونسي، اليوم السبت، أهمية الحوار الوطني وإيجاد مقاربة تشاركيّة للخروج بتونس من الأزمة التي تعيشها خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
بالحفاظ على مصداقيتها وضمان حد أدنى من التنسيق والتعاون مع السلطة التشريعية.
ودعا عدد من النواب، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، إلى أن يكون الحوار شاملاً بما يمكن مؤسسات الدولة من العمل بشكل فعال، مطالبين، في الوقت نفسه، الحكومة
وفي هذا الصدد، اعتبر نواب أنه لا سبيل في تونس إلا التوافق عن طريق الحوار، منوهين بالحوار الذي دعا له الاتحاد العام التونسي للشغل والذي تبنته الحكومة، محذرين من
وقد أقر البرلمان التونسي الجمعة، الميزانية التعديلية للعام الجاري 2020 بعجز قياسي يبلغ 11.4 بالمئة وذلك بعد أسابيع من الجدل بشأن كيفية تمويلها.
ووافق البرلمان على اضطلاع البنك المركزي بتمويل الميزانية بما يصل إلى ثلاثة مليارات دينار.
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