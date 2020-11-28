جورجيا تُسجل 4472 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم السبت، تسجيل 4472 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 127 ألفا و942 حالة على مستوى البلاد.



وأفادت صحيفة (جورجيا توداي) اليوم على موقعها الإلكتروني بأن عدد المتعافين من المرض بلغ 106328 شخصًا فور تسجيل 4058 حالة تعاف جديدة خلال الـ24 ساعة

الماضية.



وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 1195 شخصًا عقب تسجيل 34 وفاة جديدة منذ أمس الجمعة.

وفي وقت سابق أعلنت السلطات الصحية في جورجيا تسجيل 3801 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و39 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وذكر المركز الوطني للصحة العامة ومكافحة الأمراض -

في تقرير أوردته صحيفة (جورجيا توداي) - "إجمالي عدد إصابات كورونا ارتفع إلى 118 ألفا و690 حالة منذ بدء تفشي الوباء، من بينهم 98 ألفا و781 حالة ثبت تعافيهم من المرض و1124 آخرين توفوا جراء إصابتهم بالفيروس".

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.