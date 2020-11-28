النمسا: نأمل أن يُؤدي الأسبوع الاخير من إغلاق البلاد إلى تراجع الإصابات

أعرب وزير الصحة النمساوي ردولف أنشوبير عن تطلعه إلى أن يؤدي الأسبوع الأخير من إغلاق البلاد إلى انخفاض قياسي في الإصابات الجديدة .
وذكر الوزير - في تصريح للإذاعة النمساوية اليوم /السبت/ - أن الأسبوع الأخير من إغلاق البلاد وهو الأسبوع الاول من شهر ديسمبر المقبل يحتاج إلى التزام قوي من المواطنين بتدابير الوقاية الصحية وتقليل الاتصالات المباشرة والالتزام باستمرار بالحفاظ على الحد الأدنى للمسافة .
تسجيل رقم قياسي للفحوصات الطبية من فيروس كورونا وبلغت 40 الفا و205 فحوصات ولكن للأسف تم تسجيل ذروة الاعداد فى حالات الوفيات وبلغت 132 حالة .
وذكر الوزير أن يوم أمس شهد
وأوضح أن عدد المرضي فى وحدات العناية المركزة تراجع لأول مرة بنحو 15 حالة خلال ال24 ساعة الماضية مشيرا الى أنه على الرغم من الانخفاض الأولي لا يزال عدد الإصابات الجديدة مرتفعًا
واستعرض الوزير تطورات الاصابات اليومية بالفيروس موضحا أن السبت الاول من شهر نوفمبر الجاري سجل 8241 إصابة جديدة ويوم السبت الثاني 7063 إصابة والثالث 6611 اصابة واليوم 4669 إصابة جديدة .
وأشار الوزير الى وجود 33 الف فحص طبي دور رعاية المسنين وحدها حيث تحتل النمسا المرتبة الاولي فى الاصابات فى اوروبا مقارنة بعدد السكان .
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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