150 مليون دولار لإغاثة اللاجئين في السودان

أعلنت الأمم المتحدة السبت، أن السودان يحتاج إلى 150 مليون دولار، لإنقاذ حياة آلاف اللاجئين الإثيوبيين، الذين يتدفقون على حدوده من تيجراي، حيث تدور معارك ضارية بين سلطات الإقليم والجيش الفيدرالي الإثيوبي. ولجأ أكثر من 43 ألف إثيوبي إلى السودان منذ 4 نوفمبر، وفق ما أعلن رئيس المفوضية السامية للاجئين، التابعة للأمم المتحدة فيليبو جراندي في تغريدة الجمعة. وقال جراندي خلال زيارة لمخيم اللاجئين أم راكوبة: إن السودان بحاجة إلى 150 مليون دولار لمدة ستة أشهر، لتوفير المياه والمأوى والخدمات الصحية لهؤلاء اللاجئين. «ودعا المانحين إلى تزويد السودان بهذه الموارد بأسرع ما يمكن» ويعبر حوالي 500 أو 600 لاجئ من الحدود يوميًا إلى السودان، بحسب ما يقول جراندي، مشيرا إلى أنه «ليس عددًا صغيرًا» وإنما يمكن أن يؤدي إلى «انهيار دولة غنية».



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