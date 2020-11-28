

سيف اليزيد - سجلت وزارة الصحة العامة الأفغانية اليوم السبت 121 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من أصل 873 عينة، تم اختبارها في الساعات الـ24 الماضية، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم السبت.

وسجلت وزارة الصحة العامة 12 حالة وفاة و349 حالة شفاء من الفيروس في نفس الفترة.

وأظهرت بيانات الوزارة أن إجمالي عدد حالات الإصابة وصل الآن إلى 45 ألفا و963 وإجمالي حالات الوفاة 1752 وإجمالي حالات الشفاء 36 ألفاً و644.



كانت هذه تفاصيل خبر أفغانستان تسجل 121 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.