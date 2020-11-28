الخارجية الاميركية ترصد 5 ملايين دولار مكافأة مقابل معلومات عن ساجد مير

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 نوفمبر 2020 06:11 مساءً - منذ 38 دقيقة

آخر تحديث: 28 - نوفمبر - 2020 5:28 مساءً

عمّم برنامج “مكافآت من اجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأميركية في صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة ساجد مير، “أحد منظمي الهجوم الإرهابي في مدينة مومباي الهندية 2008، الذي أودى بحياة 166 شخصا”، طالباً ممن لديه معلومات عنه التواصل معهم وله مكافأة مالية قدرها 5 ملايين دولار.

وبحسب وزارة الخارجية الاميركية فإن ساجد مير، عضو بارز في منظمة “جماعة لشكر طيبة” الباكستانية الإرهابية، ومقرها باكستان، مطلوب لتورطه في الهجمات الإرهابية في مومباي بالهند عام 2008.

وساجد مير لعب دورا رائدا في التخطيط والإعداد وتنفيذ الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة ستة مواطنين أمريكيين، كانوا من بين ضحايا الهجوم، وفي عام 2011 وجهت محكمة أمريكية لساجد حكما غيابيا.

وفي عام 2019، وضعه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي على قائمة الإرهابيين الخطرين المطلوبين للعدالة.

ووقع الهجوم على مومباي في 26 تشرين الثاني 2008، ونفذه عشرة إرهابيين وصلوا إلى المدينة عن طريق البحر من ميناء كراتشي الباكستاني. وقاموا بإطلاق النار على الناس في الشوارع والمقاهي ومحطة القطار، وأسفرت العملية عن 166 قتيلا، وإصابة أكثر من 300 آخرين.