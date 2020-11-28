الزفزافي خارج السجن.. قام بزيارة والدته في مركز معالجة مرضى السرطان بطنجة

علم “اليوم 24” من مصادر مطلعة، أن ناصر الزفزافي المعتقل على خلفية حراك الريف، قام أمس الجمعة، بزيارة والدته في مركز الأنكولوجيا لمعالجة مرضى السرطان، الذي تتلقى فيه العلاج.

وأفادت المصادر، التي لم ترغب في ذكر اسمها، أن متزعم حراك الريف تم نقله من سجن طنجة 2 الواقع بعين دالية، تحت حراسة أمنية مشددة للمستشفى المذكور بهدف زيارة والدته.

وتأتي الخطوة في سياق تجددت فيه مطالب الإفراج عن معتقلي حراك الريف، ودعوات للملك محمد السادس من أجل إصدار عفو ملكي عن باقي معتقلي الحراك وطي الملف بشكل نهائي، كان آخرها تصريحات عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة.

وتبقى الخطوة التي أقدمت عليها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالسماح للزفزافي بزيارة والدته في المستشفى، التفاتة إنسانية نبيلة، يمكن أن تمثل خطوة أولى نحو انفراج محتمل للملف في المستقبل.