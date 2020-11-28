مفتاح: الإعلام المغربي لعب دورا في الدفاع عن قضية الصحراء

أكد رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، نور الدين مفتاح، على أهمية الدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام الوطنية في التعبئة والدفاع عن قضية الصحراء المغربية.

وأضاف مفتاح في تصريح صحفي، عقب لقاء عقده وفد يمثل المجلس الوطني للفيدرالية وفرعها الجهوي بالأقاليم الجنوبية، أمس بالعيون مع والي جهة العيون الساقية الحمراء، وعامل إقليم العيون، عبد السلام بكرات، أن الانحياز للقضايا الوطنية واجب مهني لكافة مكونات الجسم الصحفي الوطني لدحض الافتراءات والأكاذيب التي يروج لها خصوم الوحدة الترابية للمملكة.

وأكد على القناعات الوحدوية لناشري الصحف المغربية في التعبئة المتواصلة والدفاع عن القضية الوطنية، مبرزا أن الصحافيات والصحافيين المغاربة كانوا على الدوام في الخطوط الأمامية للمعارك المصيرية.

وأشار إلى أن الموضوعية قيمة أساسية من قيم أخلاقيات مهنة الصحافة، لكن “الحياد الزائف يضل أمرا مرفوضا في القضايا الوطنية الحيوية”.

وخلال هذا اللقاء، أطلع والي جهة العيون الساقية الحمراء، وفد المجلس الوطني للفيدرالية وفرعها الجهوي بالأقاليم الجنوبية، على آخر مستجدات القضية الوطنية وجهود التعبئة للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، بعد التدخل الحازم للقوات المسلحة الملكية لتحرير المعبر الحدودي الكركرات واستتباب الأمن وضمان عودة الحركة التجارية والمدنية إلى انسيابيتها العادية في المنطقة.