حملة ترامب تخسر دعوى قضائية جديدة بشأن خروق في عملية التصويت بانتخابات الرئاسة

رفضت محكمة في ولاية بنسلفانيا الأميركية دعوة قضائية تقدمت بها حملة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لاستئناف حكم بشأن خروق في التصويت.

وتضمنت الدعوة إلغاء آلاف الأصوات التي تم الإدلاء بها عبر البريد، وتأجيل تصديق الولاية على نتائج الفرز.

ويشكل الحكم الصادر بالإجماع، الذي كتب نصه قاض عينه ترامب نفسه؛ انتكاسة لجهود الرئيس المنتهية ولايته بإطالة أمد تصديق ولايات عدة على نتائج الفرز، والتشكيك في الانتخابات.

وجاء في الحكم أن الاتهامات التي ساقتها حملة ترامب حول حصول خروق في الانتخابات تفتقد إلى الأدلة.

وأظهرت الثلاثاء النتائج النهائية لفرز البطاقات الانتخابية في ولاية بنسلفانيا تقدم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بـ81 ألف صوت بين 6.9 ملايين بطاقة اقتراع، بعدما تأكد الاثنين فوزه في ولاية ميشيغان.

يشار إلى أنه في 2016، فاز ترامب في هذه الولاية على هيلاري كلينتون بنحو 44 ألف صوت.