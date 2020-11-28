شبيبة “العدالة والتنمية” تعقد اجتماع مكتبها الوطني بالداخلة نهاية الأسبوع المقبل

أعلنت شبيبة حزب العدالة والتنمية قائد التحالف الحكومي بالبلاد، عزمها عقد اجتماع مكتبها الوطني بمدينة الداخلة، يومي 5 و6 دجنبر المقبل، وذلك في خطوة رمزية لدعم الإجراءات التي اتخذتها المملكة في معبر الكركرات الرابط بين المغرب وموريتانيا وباقي الدول الإفريقية.

وقال محمد أمكراز، الكاتب الوطني لشبيبة حزب العدالة والتنمية، في تصريح ل”اليوم 24″ إن اجتماع المكتب الوطني للشبيبة بمدينة الداخلة يأتي في “سياق معروف وله دلالات واضحة”.

وأكد أمكراز أن المكتب الوطني للشبيبة سيعقد بعض اللقاءات الأخرى في الداخلة مع عدد من المنتخبين في الجهة، من ضمنهم رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، ينجا الخطاط، المنتمي لحزب الاستقلال.

وأفاد أمكراز بأن شبيبة “العدالة والتنمية” من خلال عقد هذ الاجتماع، تسعى إلى إبراز “الوجه الآخر لتعامل المغرب مع الملف (الصحراء المغربية)، فهو لا يشتغل على المستوى السياسي فقط، ولكن أيضا يشتغل بقوة على الجانب التنموي، قياما بواجبه في علاقته مع مواطنيه بتلك الربوع، والاستجابة لحقهم في التنمية وهو واجب على الدولة وتقوم به بما يكفي”.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن اجتماع المكتب الوطني لشبيبة حزب العدالة والتنمية المرتقب انعقاده يومي 5 و6 دجنبر المقبل في مدينة الداخلة، ستصدر فيه الشبيبة “نداء ستكون فيه رسائل قوية وواضحة للجميع”.