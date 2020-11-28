حصيلة جديدة.. أكثر من 400 ألف وفاة في أوروبا جراء كوفيد-19

سجلت أكثر من 400 ألف وفاة في أوروبا جراء مرض كوفيد-19 وفق تعداد أعدته وكالة فرانس برس استنادا إلى حصائل وفرتها سلطات الصحة، اليوم السبت صباحا.

وأوروبا هي ثاني أكثر مناطق العالم تسجيلا للوفيات جراء الجائحة مع 400 ألف و649 وفاة من أصل 17 مليونا و606 آلاف و370 إصابة وراء اميركا اللاتينية والكاريبي (444 ألف و26 حالة وفاة من أصل 12 مليونا و825 ألفا و500 إصابة).