مغاربة ولقاح كورونا: ضعف المعطيات سبب التشكيك.. سنشارك بالعملية ونحتاج إلى حملات للتوعية -فيديو

مع قتراب انطلاق عملية التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، تباينت مواقف وآراء المواطنين من هذه العملية، في حين لازال البعض يشكك في فعالية العملية.

عدد من المواطنين أكدوا في تصريحات لموقع “اليوم 24″، أنهم قرار تلقيح رجال الأمن الوسلطة أولا، زاد من ثقتهم في نجاعة اللقاح، لكنهم أشاروا إلى أسباب موضوعية تدعو البعض إلى التشكيك، ومنها غياب معلومات كافية حول اللقاح ومميزاته وخصائصه.

وأكد المتحدثون لميكرو “اليوم 24” أنهم شخصيا سيقدمون على المشاركة في التلقيح، داعن في الوقت ذاته الدولة إلى القيام بحملات توعية، لتشجيع بقية المواطنين على المشاركة.