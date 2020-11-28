شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات في باريس بعد اعتداء الشرطة على رجل أسود والان نبدء بالتفاصيل
وشارك آلاف الفرنسيين في أنحاء البلاد في مسيرات احتجاجا على عنف الشرطة وطالبوا بحرية الصحافة بعد أن اعتدت الشرطة على رجل أسود، وهو منتج موسيقي، بالضرب مما أذكى موجة غضب على مشروع قانون يُعتقد أنه يقيد حرية الصحفيين في الكشف عن وحشية الشرطة.
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