شكرا لقرائتكم خبر عن العثيمين: من غير المقبول أن تتعدى حرية التعبير حدود الدين والان نبدء بالتفاصيل

قال أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين أن من غير المقبول أن تتعدى حرية التعبير حدود الدين ويجب أن يكون هناك نص يجرم التعدي على الأديان في جميع القوانين الدولية.

وأكد العثيمين على المبادرة العربية وقرارات الأمم المتحدة، وحل الدولتين باستقلال دولة للشعب الفلسطيني على حدود 67 عاصمتها القدس الشرقية، كما أكد على أهمية التضامن ونبذ الفرقة بين الدول الإسلامية.

وشددت المنظمة على أهمية الجوانب الاقتصادية والدينية بجانب السياسية لجميع الدول الإسلامية.