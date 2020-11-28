الجيش الليبي يعتقل 7 إرهابيين للقاعدة.. مصادرة وثائق وأسلحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الليبي، السبت، اعتقال 7 إرهابيين خلال استهدافه أحد أوكار تنظيم القاعدة في منطقة أوباري بجنوب غربي البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، في بيان إن سرايا العمليات الخاصة التابعة للواء طارق بن زياد والكتيبة 116مشاة، نفذوا عملية نوعية في منطقة أوباري حي التراقين وحي الشارب بالجنوب الغربي.

وأضاف أن الحملة استهدفت أحد أوكار تنظيم القاعدة الإرهابي في دول المغرب العربي، وتم خلالها اعتقال 7 إرهابيين ينتمون لجنسيات مختلفة على رأسهم الإرهابي حسن الوشي العائد من مالي خلال الأسبوع الماضي بعد نقله أسلحة وذخائر وأموالا إلى جناح التنظيم هناك وكذلك اعتقال الإرهابي عمر واشي.



وأكد أن قوات الجيش الليبي صادرت كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة والوثائق الخطيرة.

ولفت إلى أن هذه العملية تأتي في إطار العمليات الأمنية التي تهدف لمطاردة الخلايا الإرهابية التكفيرية والقضاء عليها وإنفاذ القانون وتأكيد هيبة الدولة على كامل إقليمها الجغرافي وتأمين مواطنيها وتحقيق الأمن القومي والمحافظة عليه.

وأمس الجمعة كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي اللواء خالد المحجوب، عن رصد تحركات لتنظيم "داعش" الإرهابي، للهجوم على آبار نفطية بالجنوب.



وأكد اللواء خالد المحجوب، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الوضع تحت السيطرة وأن القوات على أهبة الاستعداد للتصدي لأي محاولة اختراق، مشيرا إلى أن الجيش الليبي يسير دوريات لمتابعة الأوضاع الأمنية ورصد أي خروقات أو تحركات لفلول التنظيم الإرهابي.