مدفعية أردوغان تقصف مناطق شمالي العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قصفت المدفعية التركية، السبت، عدداً من القرى الحدودية في محافظة دهوك التابعة لإقليم كردستان العراق، بحسب ما ذكره شهود.

وقال شهود العيان لـ"الخليج 365" إن "المدفعية التركية قصفت قرى شمال ناحية باتيفا بقضاء زاخو"، موضحين أن "أكثر من 50 قذيفة مدفعية سقطت على قرى بانكي السفلى وبانكي العليا وقرية منيني".

وتسبب القصف التركي في انقطاع التيار الكهربائي عن 3 قرى وإلحاق أضرار كبيرة في ممتلكات عامة وخاصة.

وتنفذ قوات النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان حملة عسكرية برية وجوية، داخل الأراضي العراقية بعمق يصل إلى 150 كم، بذريعة مطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض لنظام أنقرة.

وأدت العمليات العسكرية منذ انطلاقها مجدداً في يوليو/حزيران الماضي، إلى وقوع عشرات الضحايا من سكان القرى الحدودية ضمن الشريط الحدودي المحاذي لتركيا، فضلاً عن إلحاق أضرار كبيرة في الممتلكات والمباني.

ورغم الدعوات ومذكرات الاحتجاج التي قدمتها بغداد إلى السفير التركي والإدانات الدولية والإقليمية لتلك الخروقات، تواصل أنقرة عملياتها العسكرية داخل الأراضي العراقية.

وكان العراق قد طلب من مجلس الأمن ولأكثر من مرة إلزام تركيا بوقف عدوان قواتها على أراضيه.