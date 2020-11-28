"التعاون الإسلامي" تطالب بقرارات دولية تمنع الإساءة للأديان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بقرارات دولية تمنع الإساءة للأديان، مشيرا إلى أن الإسلام دين يكافح الإرهاب، والتصرفات المتطرفة لا تمثله.

وقال الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماعات وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، إننا نرفض التطرف، والإرهابيون لا يعرفون دينا.

وشدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السبت، على أهمية عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، مؤكدا أن حالة عدم الاستقرار والاضطرابات في منطقة الساحل الأفريقي أدت إلى تآكل البنى التحتية وتراجع مستوى الخدمات وتردّي الأوضاع المعيشية، وهو ما جعل تأثيرات انتشار وباء كوفيد – 19 كبيرة .

وتابع في ظل ضعف البنى التحتية الصحية ومحدودية الإمكانيات الطبية والاقتصادية لمواجهة الوباء وتطويق تداعياته، الأمر الذي أعطي فضاء واسعا للجماعات الإرهابية والإجرامية للتجنيد والانتشار.

وفي وقت سابق السبت، عقدت الدورة السابعة والأربعين، لمجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، في عاصمة النيجر نيامي، وخلالها انتخب التشادي حسين إبراهيم طه أمينا عاما للمنظمة، على أن يتولى مهامه في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.