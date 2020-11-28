ماليزيا تشتري 13 مليون جرعة من لقاح «فايزر»

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قال رئيس وزراء ماليزيا، محيي الدين ياسين، أمس (الجمعة)، إن حكومته تستهدف تطعيم نحو 4.‏6 ملايين شخص ضد فيروس «كورونا» المستجد، أوائل العام المقبل، معلناً عن التوصل لصفقة من أجل شراء 8.‏12 مليون جرعة من اللقاح الذي طوّرته شركتا «فايزر» الأميركية و«بيونتيك» الألمانية للوقاية من الإصابة بالعدوى.



وأضاف رئيس الوزراء الماليزي: «سيتم إجراء التطعيم على مراحل... وستكون الأولوية للمجموعات الأكثر عُرضة للإصابة بمرض (كوفيد – 19)». وقال وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزي خيري جمال الدين، في تغريدة على موقع «تويتر»، إن العاملين في المجال الطبي هم أول من سيحصل على اللقاح. وأضاف الوزير أنه سيتم منح اللقاح بعد ذلك للجماعات الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة بالفيروس مثل كبار السن، ومن يعانون من أمراض أخرى، ثم بعد ذلك لعامة السكان.

وتابع الوزير خيري بالقول وفق صحيفة الشرق الأوسط إن صفقة شراء لقاح «فايزر» والاتفاق المنفصل مع تحالف «كوفاكس» العالمي سيوفران لماليزيا جرعات كافية لتطعيم 30% من سكان البلاد البالغ عددهم 32 مليون نسمة في أوائل العام المقبل.