شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية ترحب بتزكية حسين طه أميناً عاماً لـ«التعاون الإسلامي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رحبت المملكة العربية السعودية بتزكية حسين إبراهيم طه بالتوافق أميناً عاماً لمنظمة التعاون الإسلامي.

وقال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله في تصريح له: «ترحب المملكة العربية السعودية بتزكية حسين طه، الذي توافقت عليه المجموعة الأفريقية، الذي يأتي وفاءً من المملكة بما التزمت به سابقا تجاه المجموعة، وعملاً بما نص عليه ميثاق المنظمة فيما يتعلق باختيار الأمين العام وفق مبادئ التوزيع الجغرافي العادل والتداول وتكافؤ الفرص بين الدول الأعضاء، وستقدم المملكة كل الدعم للأمين العام الجديد، انطلاقاً من دورها الفاعل في خدمة قضايا الأمة الإسلامية حول العالم».

وأعرب وزير الخارجية عن التهنئة لحسين إبراهيم طه بهذه المناسبة، متمنياً له كل التوفيق في أداء مهماته الجديدة عند توليه لها في نوفمبر 2021.

كما قدم الشكر للأمين العام الدكتور يوسف العثيمين، نظير الجهود الكبيرة والمميزة التي قام بها خلال فترة توليه لهذا المنصب.