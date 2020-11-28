شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشدد من جوبا على اتفاق ملزم لتشغيل سد النهضة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أكدت قمة جوبا التي جمعت، السبت، بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومتوازن، حول ملء وتشغيل سد النهضة. وأوضح السيسي، في مؤتمر صحفي عقده عقب مباحثاته مع سلفا كير، أن بلاده ستظل السند الوفي لشعب جنوب السودان الحريص على مصلحته.

وقال السيسي، الذي تعتبر زيارته إلى جوبا أول زيارة لرئيس مصري إلى جنوب السودان بعد الاستقلال: «إن رؤية بلاده تنطلق من أن نهر النيل يجب أن يكون مصدراً للتعاون والتنمية كشريان حياة لجميع شعوب دول حوض النيل».

وأضاف: «إننا ملتزمون بتقديم كافة أوجه الدعم من خلال الآليات القائمة للتعاون بين البلدين، وأدعو المجتمع الدولي إلى الوفاء بتعهداته والتزاماته تجاه دولة جنوب السودان في مسيرتها نحو بناء مستقبل أفضل، وندعم مساعي رفع العقوبات الدولية عنها بما يسهم في دعم عملية الانتقال السياسي الجارية».

وأكد الرئيس المصري خلال المباحثات، دعم مصر الكامل لجهود الرئيس سلفا كير ميارديت، ونائبه رياك مشار، وجميع الأطراف الجنوب سودانية من أجل تحقيق السلام في البلاد.

وعقد الرئيسان، جلسة مباحثات ثنائية، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين، استهلها سلفا كير بالترحيب بزيارة الرئيس السيسي التاريخية إلى جوبا، معرباً عن تقدير بلاده لعلاقات التعاون الوثيقة مع مصر، التي تأتي انعكاساً للإرث البشري والحضاري المتصل بين البلدين، مشيداً بالجهود المصرية المخلصة، والساعية نحو المساهمة في تحقيق السلام والاستقرار في جنوب السودان، وتقديم كل سبل الدعم له وتوفير المساعدات الإنسانية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية: «إن المباحثات، شهدت توافقاً كاملاً، حول أهم الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، خاصة ما يتعلق بمنطقتي حوض النيل والقرن الإفريقي؛ حيث عكست المناقشات تفاهماً متبادلاً بين الجانبين إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات، بما يكفل تعزيز القدرات الإفريقية على مواجهة التحديات التي تواجه القارة الإفريقية». وأكد راضي أن الرئيسين السيسي وكير توافقا خلال جلسة المباحثات، على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومتوازن، حول ملء وتشغيل سد النهضة، مع تعزيز التعاون بين دول حوض النيل على نحو يُحقق المصالح المشتركة لشعوب كافة دوله وتجنب الإضرار بأي طرف.