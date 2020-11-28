شكرا لقرائتكم خبر عن «جالفنايز» يتوج بكأس حمدان بن راشد في مضمار الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج المهر «جالفنايز» لمالكه حامد رادان بكأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بفوزه بالشوط الرئيسي في سباق كأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي كان أمس السبت بنادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، برعاية شركة لونجين الراعي الرسمي لموسم السباق 2020-2021، وأقيم السباق بمشاركة 86 جواداً من الخيول العربية الأصيلة تنافست على الأشواط الستة.

وشهد السباق الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق وسلطان اليحيائي مدير عام النادي وفيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة، وباتريك عون المدير الإقليمي لشركة لونجين.

وتمكن المهر «جالفنايز» لمالكه حامد رادان بقيادة الفارس ناثان كروس والتابع للمربي فلاكسمان القابضة المحدودة من التتويج بكأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم «الشوط الخامس والرئيسي في السباق»، والذي أقيم لمسافة 1700 متر وبلغت جوائزه 200 ألف درهم، محققاً زمناً وقدره 2:02:39 دقيقة، وبفارق طولين، وقام الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي وباتريك عون بتتويج الفائزين في هذا الشوط.

وتوج المهر «إيه أف طاير» لخالد النابودة بقيادة الفارس تاج أوشي بالمركز الأول في الشوط الأول الذي أقيم لمسافة 1200 متر، وبجوائز قدرها، 40 ألف درهم، قاطعاً المسافة في زمن1:22:57 دقيقة، وبفارق 1.75 طول

وحصدت المهرة «ايه إف صحوة» لمالكها أحمد عبيد النيادي، لقب الشوط الثاني الذي أقيم لمسافة 1200 متر والبالغة جوائزه 40 ألف درهم، وذلك بقيادة الفارس ناثان كروس بزمن 1:26:17 دقيقة، وبفارق نصف طول.

وفي الشوط الثالث لمسافة 1000 متر، وبجوائز 40 ألف درهم، سيطرت مهور خالد النابودة على المراكز الثلاثة الأولى للشوط لكن الفوز ذهب لمصلحة المهر «إيه إف ثبور» بقيادة الفارس أشتيبان مازور بزمن 1:07:19 دقيقة، وبفارق 1.75 طول.

وحصد المهر «إيه أف مزمار» لخالد النابودة وبقيادة الفارس اشتيبان مازور المركز الأول للشوط الرابع لمسافة 2000 متر، وجوائزه 40 ألف درهم، مسجلاً زمناً 2:23:63 دقيقة، وبفارق 0.75 طول.

وأسدل الستار على السباق الثاني للنادي بالشوط السادس لمسافة 1700 متر، ومجمل جوائزه 40 ألف درهم، بفوز المهر «عجاج» لمالكه عبدالله بخيت المرر بقيادة الفارس برناندو بينيرو بالمركز الأول بزمن 2:02:39 دقيقة، وبفارق 1.25 طول.

